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Turgutluspor: 2 - Bornova F.K.: 3

Turgutluspor hazırlık maçında Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Bornova F.

K.'ya 3-2 mağlup oldu.


İkinci yarı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor, 7 Eylül Stadyumunda karşılaştığı Bornova F.K.'ya 3-2 mağlup oldu.


Turgutluspor, 2022-2023 sezonunun ikinci yarı hazırlıkları çerçevesinde 7 Eylül Stadı'nda saat 14.00'da başlayan maçta Bölgesel Amatör Lig 9. Grup Lideri Viven Bornova Futbol Kulübü'nü konuk etti. Oldukça çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 0-0 biterken, ilk 45 dakikada Turgutluspor'da Serhat Kot ve Tolga Cevher'in şutları direkten döndü.


Maçın her iki yarısında da farklı 11'ler ile sahaya çıkan kırmızı siyahlılar sahadan 2-3 mağlup ayrıldı. Turgutluspor Pazar günü 7 Eylül Stadı'nda saat 14.00'da Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta 2. sırada yer alan Tire 2021 Futbol Kulübü ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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