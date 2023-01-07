Turgutluspor: 2 - Bornova F.K.: 3

K.'ya 3-2 mağlup oldu.

İkinci yarı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor, 7 Eylül Stadyumunda karşılaştığı Bornova F.K.'ya 3-2 mağlup oldu.

Turgutluspor, 2022-2023 sezonunun ikinci yarı hazırlıkları çerçevesinde 7 Eylül Stadı'nda saat 14.00'da başlayan maçta Bölgesel Amatör Lig 9. Grup Lideri Viven Bornova Futbol Kulübü'nü konuk etti. Oldukça çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 0-0 biterken, ilk 45 dakikada Turgutluspor'da Serhat Kot ve Tolga Cevher'in şutları direkten döndü.

Maçın her iki yarısında da farklı 11'ler ile sahaya çıkan kırmızı siyahlılar sahadan 2-3 mağlup ayrıldı. Turgutluspor Pazar günü 7 Eylül Stadı'nda saat 14.00'da Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta 2. sırada yer alan Tire 2021 Futbol Kulübü ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.