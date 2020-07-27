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Turgutluspor 2. Lig'de

TFF 3.

Lig 2. Grup Play-Off finalinde Turgutluspor, normal süresi 1-1, uzatma bölümü de 2-2 sona erdiği maçta Karşıyaka'yı penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi.



Stat: Antalya Titanic Mardan


Hakemler: Kadir Sağlam, Oğuz Kaan Çalışır, Hakan Karabalcık


Karşıyaka: Erdoğan, Cenk (Batuhan dk. 112), Metin, Onur, Mustafa Aşan, Arif, Namık (Mustafa dk. 104), Anıl (Özgür dk. 106), Doğukan (Görkem dk. 114), Battal (Harun dk. 64)


Turgutluspor: Fatihx, Hayrullahx, Kadir Torbacıx (Özcan dk. 114), Mehmet, Doğan, Kadir Yazıcıx, Sametx, Mithatx (Emre dk.105), Necmi, Onur (Cuma dk.96), Ergun (Ferhat dk. 105)


Goller: Doğukan (dk. 55), Onur (dk. 117 pen.) (Karşıyaka), Samet (dk. 61), Mithat (dk. 99) (Turgutluspor)


Kırmızı Kartlar: Necmi (dk. 101), Mehmet (dk. 116) (Turgutluspor)


Sarı Kartlar: Onur, Arif, Anıl, Battal, Harun (Karşıyaka), Hayrullah, Kadir Torbacı, Onur, Cuma (Turgutluspor)

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