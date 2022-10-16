Turgutluspor 3 puanı 4 golle aldı

Lig 2. Grup 7. hafta mücadelesinde, 23 Elazığ FK'yı evinde konuk eden Turgutluspor rakibini her iki yarıda attığı gollerle 4-1 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı.

Stat: 7 Eylül

Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Cihad Buyurgan, Fırat Olgun.

Turgutluspor: Fatih, Sertan, Muhammed Ebrar, Serhat, Burak (Berkay dk. 59), Anıl, (Emirhan Gürler dk.74), Emirhan Özyaşarx, (Mustafa dk. 74), Levent, (Koray dk. 82), Onur, Okan, Noyan (İlhan dk. 82).

Elazığ Karakoçan FK: Eren, Cuma, Şeyhmus, Ömer, Seyid (Harun Dk.66), Gökhan, Ekrem, Eren, Ahmet, Sezer (İbrahim dk. 63), Feti (Furkan dk. 46).

Goller: Noyan (dk. 43), Berkay (dk. 60), Serhat (dk. 67), İlhan (dk. 90+3) (Turgutluspor), Gökhan (dk. 76) (Elazığ Karakoçan FK)

Sarı Kartlar: Ahmet Can, Şeyhmus (Elazığ Karakoçan FK)