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Turgutluspor evinde yine kayıp

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta mücadele eden Turgutluspor, evinde ağırladığı Ayvalıkgücü Belediyespor karşısında 1-0 mağlup oldu.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Turgutluspor, evinde ağırladığı Ayvalıkgücü Belediyespor karşısında 1-0 mağlup oldu.



Stat: 7 Eylül


Hakemler: Cansu Tirkayi, Enes Berk Güçlü, Uğur Aydoğdu


Turgutluspor: Mahmut Özgür Tolga Çokkoşan (dk. 79 Ekrem ?), Levent, Serhat, Burak (dk. 65 Berkay), Mustafa Köroğlu (dk. 64 Tolga Cevher), Ebrar, İlhan (dk. 71 Sertan), Mustafa Emirhan Özyaşar (dk. 79 Zeki), Noyan


Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz Davut, Samet, Polat, Recep, Tugay (dk. 81 Hami), Hamit (dk. 90 Yahya), Burak (dk. 87 Celal), Yunus Emre, Kemal (dk. 80 Gökhan), Ertuğrul


Gol: Dk. 16 Samet (Ayvalıkgücü Belediyespor)


Sarı Kartlar: Levent (Turgutluspor), Hamit, Deniz, Celal, Yahya (Ayvalıkgücü Belediyespor)

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