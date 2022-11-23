Turgutluspor evinde yine kayıp

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta mücadele eden Turgutluspor, evinde ağırladığı Ayvalıkgücü Belediyespor karşısında 1-0 mağlup oldu.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Turgutluspor, evinde ağırladığı Ayvalıkgücü Belediyespor karşısında 1-0 mağlup oldu.
Stat: 7 Eylül
Hakemler: Cansu Tirkayi, Enes Berk Güçlü, Uğur Aydoğdu
Turgutluspor: Mahmut Özgür Tolga Çokkoşan (dk. 79 Ekrem ?), Levent, Serhat, Burak (dk. 65 Berkay), Mustafa Köroğlu (dk. 64 Tolga Cevher), Ebrar, İlhan (dk. 71 Sertan), Mustafa Emirhan Özyaşar (dk. 79 Zeki), Noyan
Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz Davut, Samet, Polat, Recep, Tugay (dk. 81 Hami), Hamit (dk. 90 Yahya), Burak (dk. 87 Celal), Yunus Emre, Kemal (dk. 80 Gökhan), Ertuğrul
Gol: Dk. 16 Samet (Ayvalıkgücü Belediyespor)
Sarı Kartlar: Levent (Turgutluspor), Hamit, Deniz, Celal, Yahya (Ayvalıkgücü Belediyespor)