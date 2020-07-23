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Turgutluspor finalde

TFF 3.

Lig Play-Off yarı final maçında Turgutluspor rakibi Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ederek, adını finale yazdırdı. Kırmızı siyahlılar finalde Karşıyaka ile karşılaşacak. Turgutluspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı.



Stat: Calista Sports Center


Hakemler: Turgut Doman, Oğuz Terzi, Mehmet Ali Akkor


Turgutluspor: Fatih, Hayrullah, Mehmet, Doğan, Kadir Yazıcı, Emre Keskin(Kadir Torbacı dk.65), Samet, Necmi(Ferhat dk.73), Abdülkadir, Onur(Özcan dk.90), Ergun(Mithat dk.65)


Esenler Erokspor: İsmet, Hüseyin, Erol(Rahmi dk.61), Gökcan (81 Sinan dk.81), Efe Can(Haydar dk.86 ?) Alper, Emre(Savaş dk.86 ?), Umut, Abdurrahman(Eren dk.86 ?) Şahin, Halil


Goller: Umut (dk.48) (Esenler Erokspor), Kadir Torbacı (dk.76), Abdülkadir (dk.82) (Turgutluspor)


Sarı kartlar: Kadir Yazıcı (Turgutluspor), Emre, Erol, Umut (Esenler Erokspor)


Kırmızı kart: Rahmi (dk.90+5) (Esenler Erokspor)

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