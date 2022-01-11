Turgutluspor genç golcüyü renklerine bağladı

Lig kırmızı grupta mücadele eden Turgutluspor, 27 yaşındaki Sinan Akaydın ile sözleşme imzaladı.

Lig kırmızı grup temsilcisi Turgutluspor liglerin aranan golcüsü Sinan Akaydın ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Son olarak Diyarbekirspor forması giyen 27 yaşındaki golcü oyuncu kendisini kırmızı siyahlı yapan imzayı attı. İmza töreninde hazır bulunan Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, Sinan'a güvendiklerini ve takıma önemli katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı imza töreninde Turgutluspor formasını sırtına giyen Sinan Akaydın ise kendisine güvenen herkese teşekkür ederken yeni takımı için sahada en iyi mücadeleye vereceğini ifade etti.

Akaydın, “Hedefleri olan büyük bir camiaya geldim. Birçok farklı takımdan teklif almama rağmen, buradaki oluşum ve planlama beni çok heyecanlandırdı. Turgutluspor'dan teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Burada olduğum için mutluyum. Takım arkadaşlarım ile birlikte Turgutuspor'umuzun başarısı için sahada canla başla çalışacağım. Bana güvenen ve burada olmama olanak sağlayan Başta Kulüp Başkanımız Ahmet Daşkan, yöneticilerimiz ve hocamız Nazım Gülay'a teşekkür ediyorum. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlısı olsun.” dedi.