Turgutluspor kongresi 1 Aralık gününe ertelendi

Olağanüstü kongre kararı sonrası toplanan Turgutluspor'da yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kongre 1 Aralık Çarşamba gününe ertelendi.

Turgutluspor alınan olağanüstü kongre kararı sonrası Turgutlu Yedi Eylül Spor Salonunda toplandı. Açılış ve yoklamanın ardından geçilen kongrede alınan yoğun güvenlik önlemleri ise dikkat çekti. Mevcut Başkan Taner Kestaneci'nin üye sildiği iddia edilirken, kongre öncesi başkanlığını açıklayan Turgutlu Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Daşkan ertelenen kongrede Turgutluspor'u yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Kongrede Turgutluspor'un Onursal Başkanlarından Serhat Orhan, kulüp başkanlarından Murat Ayhan, Burçin Ayarcı, Hüseyin Güleç gibi isimler de yer alırken, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile mevcut başkan Taner Kestaneci arasında ikili toplantı yapıldı. Toplantıda Akın, Turgutluspor'un değerlerine uygun davranılması gerektiğini dile getirdi.

Turgutluspor'a sahip çıkacaklarını ifade eden başkan adayı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Turgutluspor'u bu şehrin değerlerini yok sayan, Turgutlulu olmayanlara bırakmayacağız. Biz takımımıza sahip çıkıyoruz, ertelenen kongrede herkesi Turgutluspor için kongre salonuna bekliyorum” dedi.

457 kongre üyesinin bulunduğu Turgutluspor'da 95 isim katılması ve yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle kongre 1 Aralık gününe ertelendi.