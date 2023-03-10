Turgutluspor ‘Kutsal Damacana 4' ile moral depoladı

Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor, 23. hafta maçında cumartesi günü saat 14.00'de evinde konuk edeceği Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Turgutlu Irlamaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla maça hazırlanan kırmızı-siyahlılar takım halinde ‘Kutsal Damacana 4' filmini izleyerek moral depoladı.

Lig'in 23. hafta maçında cumartesi günü saat 14.00'de Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Turgutluspor, önemli karşılaşma öncesi Turgutlulu iş insanı ünlü müzik yapımcısı Polat Yağcı'nın sahibi olduğu sinemanın konuğu oldu. Kırmızı-siyahlı futbolcular 'Kutsal Damacana 4' filmini Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez ve teknik heyet ile birlikte izledi.