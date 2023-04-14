Turgutluspor, şanssızlığına son vermek istiyor

Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor'da Teknik Direktör Doğan Engin, son 2 haftadır iyi oynamalarına rağmen sahadan 1 puanla ayrıldıklarını belirterek, "Sayısız gol pozisyonuna girip bunları atamazken, 2 maçtır rakiplerimiz 1 kez kalemize gelip gol buluyor. Pazar günü evimizde konuk edeceğimiz Ergene Velimeşe maçında bu şanssızlığa son vereceğiz" dedi.

Turgutluspor Teknik Direktörü Doğan Engin, ligin 28. haftasında deplasmanda oynanan ve 1-1 berabere tamamlanan Amberçay Eynesil Belediyespor maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Maça hakim olan tarafın kendileri olduğunu ifade eden Engin, “Gerek geçen hafta evimizde konuk ettiğimiz Bulvarspor maçı, gerekse deplasmanda oynadığımız Eynesil Belediyespor müsabakasında maçın hakimi bizdik. Oyuncularım 2 maçta da rakibe üstünlüğünü kabul ettirirken, diğer yandan da mücadeleci kimliklerini ortaya koydular. Anlam veremediğimiz bir şekilde 2 haftadır iyi oynamamıza ve mücadele etmemize rağmen, skorda 1-0 öne geçmemize rağmen şanssız bir şekilde sahadan beraberlikle ayrılıyoruz. Son 2 maçtan da 1'er puan alabildik. 2 maçta aldığımız 2 puana sevinelim mi yoksa kaybettiğimiz 4 puana üzülelim mi bilemedik. Sayısız gol pozisyonuna girip bunları atamazken, 2 maçtır rakiplerimiz 1 kez kalemize gelip gol buluyor. Pazar günü evimizde konuk edeceğimiz Ergene Velimeşe maçında bu şanssızlığa son vereceğiz. Ben takımıma sonuna kadar güveniyorum ve inanıyorum” dedi.