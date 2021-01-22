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Turgutluspor, Sezer Özmen'i kadrosuna kattı

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor, deneyimli stoper Sezer Özmen ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.


Ara transfer döneminde transfer çalışmalarını sürdüren Turgutluspor, ilk yarı Trabzon Hekimoğlu forması giyen başarılı savunma oyuncusu Sezer Özmen'i kadrosuna dahil etti. Tecrübeli futbolcu, Turgutluspor'da olmaktan mutlu olduğunu ve kırmızı-siyahlı forma ile sezon sonunda başarılı olmak istediğini söyledi.


İmza töreni sonrası açıklamada bulunan Başkan Taner Kestaneci, ara transferde kadroyu güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.


Beşiktaş alt yapısında yetişen ve burada profesyonel olan 29 yaşındaki Sezer Özmen, Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor, Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Ümraniyespor, Hekimoğlu Trabzon ile bir dönem de Fransa'da Metz takımında forma giydi.

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