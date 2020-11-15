Turgutluspor Teknik Direktörü'ne Kırkağaç kavunu

Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Turgutluspor'un Kırkağaçlı Teknik Direktörü İbrahim Cezayir'e, 2-1'lik galibiyetle sonuçlanan Turgutluspor-GMG Kastamonuspor maçı sonrası hemşerileri tarafından Kırkağaç kavunu ikram edildi.

Acaridmanspor eski oyuncusu ve Kulüp Başkanı Levent Komşu, Acaridmanspor 2. Başkanı Özcan Kaçar ile Acaridmanspor Teknik Direktörü İsmail Cezayir'den oluşan Kırkağaç heyeti, Turgutluspor Teknik Direktörü İbrahim Cezayir'i zorlu Kastamonuspor maçı sonrası ziyaret etti. Ziyarette Kırkağaçlı teknik direktör Cezayir'e hemşerileri tarafından meşhur Kırkağaç kavunu ikram edildi. Turgutluspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona eren Kastamonuspor karşılaşmasını tribünden izleyen Kırkağaç heyetinin sürpriz ziyaretiyle büyük mutluluk yaşayan Kırkağaçlı teknik adam İbrahim Cezayir, bu anlamlı ziyaret için Kırkağaç'tan gelen misafirlerine teşekkür etti.

Hemşehrilerinin ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Turgutluspor Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, "Uzun yıllar formasını terlettiğim memleketimin takımı Kırkağaç Acaridmanspor'un yönetim kurulu üyelerini ve teknik direktörünü görmek dostlarımla hasret gidermek beni çok mutlu etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.