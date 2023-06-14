Turgutluspor yeni sezon için kadrosunu güçlendirecek

Lig takımlarından Turgutluspor'un kulüp başkanı Gökhan Akın, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde takıma takviyeler yaparak, güçlü bir takım kuracaklarını söyledi.

Turgutluspor Kulüp Başkanı Gökhan Akın, yeni sezon öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şehrin önemli markası olan takımın başkanlığını yaptığı için gurur duyduğunu belirten Akın, “Yönetimiyle, teknik ekibiyle, sporcusuyla Turgutlu şehrini en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Başarı için elimizden geleni yapacağız, sonunda da inşallah güzel günleri şehir olarak yaşayacağız. Yeni sezon öncesi sözleşmesi biten oyuncularımız ile helalleşip yollarımızı ayırdık. İç transferde de görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an için her şey yolunda gidiyor. Teknik direktör konusunda da görüştüğümüz isimler var. Kısa sürede görüştüğümüz teknik direktörümüz ile anlaşıp açıklamamızı yapacağız ve hocamızın raporu doğrultusunda kadromuza takviyeler yapacağız. Bunu gerçekleştirirken hata yapmamak bizim en önemli kriterimiz olacak. İnşallah transferde de aramıza değerli arkadaşlarımızı katarak, yeni sezona güçlü ve hedefine odaklanmış bir kadro ile gireceğiz. Transfer edeceğimiz oyuncuyu her şeyiyle araştıracak ekip kuruyoruz. Yeni sezonda tek hedefimiz tribünlerimizdeki taraftarımız ile yeni zaferler kutlamak, alkışlanacak bir takım kurabilmek" dedi.