Turgutluspor yönetimi: “Adalet istiyoruz”

Manisa'nın TFF 3. Ligdeki temsilcisi Turgutluspor Kulüp Yönetimi kendi saha ve seyircisi önünde kaybedilen ve Genel Kaptan Hasan Eğilmez'in kırmızı kartla saha dışına gönderildiği Eynesil Belediyespor maçı sonrası hakem kararlarını eleştiren bir açıklama yaptı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor Kulübü hafta sonu oynanan Amberçay Eynesil Belediyespor maçının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

"Adalet istiyoruz"

Turgutluspor Kulübü yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Sezon başından bu yana hiçbir şekilde hakem ya da hakem atamaları konusunda bir açıklama yapmadık ve tüm mecralarda sürekli olarak Türk hakemlerine güvendiğimizi ve her zaman destekçileri olduğumuzu dile getirdik. Ancak Turgutluspor Kulübü olarak hiç şüphesiz ki hatalı hakem kararlarından bu sezon olumsuz anlamda en fazla etkilenen kulüp olmuştur. Sadece kendimiz için değil, sahaya çıkan tüm kulüpler için adalet isteğimizi dile getiriyoruz. Türk futboluna sayısız yıldızlar armağan eden Turgutluspor'u hakem kararlarıyla mahkum etmeye kimsenin hakkı yoktur. Tüm kulüpler gibi küçük hataları görmezden geliyoruz. Ancak oyunun sonucunu etkileyecek hataları kimse görmezden gelmemizi beklemesin.” ifadeleri kullanıldı.

"Video çekmemiz engellendi"

Açıklamada, "Yanlış anlaşılmasın, bugün evimizde oynayıp kaybettiğimiz Amberçay Eynesil Belediyespor maçının mağlubiyetine kılıf aramıyoruz. Sadece adalet istiyoruz. Hakemlerin kararlarını verirken adaletli davranmalarını talep ediyoruz. Onun için bu güne kadar açıklama yapmadık. Gelinen nokta artık bizim de sabrımızı taşırdı. Alagöz Holding Iğdırspor ile oynadığımız maçta aleyhimize 2 penaltı verildi. Maç esnasında yardımcı antrenörümüz videoyu çekerken videomuz kapattırıldı. Videomuz kapattırıldıktan sonra lehimize 2 çok komik penaltı verilmesinin yanı sıra birde kırmızı kartla cezalandırılarak maçı 10 kişi tamamladık. Elimizde video görüntüsü olmadığı için sizinle paylaşamıyoruz." denildi.

"Hakem kararları hep aleyhimize işliyor"

Turgutluspor yönetimi tarafından yapılan açıklama şöyle tamamlandı: "Ardından 2 hafta önce evimizde oynadığımız Armoni Alanya Kestel maçında, oyuncumuz Emirhan Özyaşar'ın şutu rakip defans oyuncusu eliyle topu kornere yollarken, bir başka pozisyonda Tolga Cevher ceza sahası içinde rakip defans oyuncusu tarafından yere düşürülüyor ve karar devam. Bu haftaya kadar Rakiplerimize verilenden daha net 2 pozisyonda penaltımız verilmedi. Bu görüntüler elimizde mevcut. İstenirse seve seve paylaşabiliriz. Gelelim bugüne. Oynadığımız Amberçay Eynesil Belediyespor maçında rakip defans oyuncusu Burak Osman Gençal'ın şutunda ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesine rağmen hakem devam kararı veriyor. Hal böyle olunca açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. Daha önce de dediğimiz gibi sadece ve sadece adalet istiyoruz.”