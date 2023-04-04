İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Turgutluspor'da 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı

TFF 3.

Lig 2. Grup'ta hafta sonu evinde oynayacağı Bulvarspor maçı hazırlıklarını sürdüren Turgutluspor'da iki oyuncu kadro dışı bırakıldı.


Kırmızı siyahlılarda orta saha oyuncuları Serhat Kot ve Berkay Sezer'in disiplinsiz davranışları nedeniyle, yönetim kurulu ve teknik heyetin ortak kararı sonucu süresiz kadro dışı bırakılmalarına karar verildiği öğrenildi.


Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Bülent Daşkan, “Yönetim Kurulumuz, Sportif Direktörümüz ve teknik heyetimiz ile yaptığımız toplantı sonrası disiplinsiz davranışları nedeniyle Serhat Kot ve Berkay Sezer'in süresiz kadro dışı bırakılmalarına karar verdik. Bundan sonraki süreçte de aynı tavırları sergileyen her oyuncuya karşı aynı tavrı göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Burası Turgutluspor.” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.