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Turgutluspor'da çifte ayrılık

TFF 3.

Lig takımlarından Turgutluspor, Tugay Meşekoparan ve Çağrı Gülcü ile yollarını ayırdı.



Lig 3. Grup temsilcilerinden Turgutluspor, sezon başında transfer edilen forvet oyuncusu 24 yaşındaki Tugay Meşekoparan ve orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Çağrı Gülcü ile sözleşmesini sonlandırdı. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek kampında sürdüren kırmızı-siyahlılarda yönetimin Emre Kars'a da takım bulması yönünde kararını ilettiği öğrenildi.


Diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Turgutluspor'un önümüzdeki günlerde 2 ya da 3 oyuncuya imza attırması bekleniyor.

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