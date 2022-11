Turgutluspor'da Eğilmez'den açıklama

Manisa'nın TFF 3. Lig 2. Gruptaki temsilcisi Turgutluspor'da Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez sezonun ilk 9 haftasını değerlendirdi.

Eğilmez yaptığı yazılı basın açıklamasında Belediye Başkanı Çetin Akın, Kulüp Başkanı Bülent Daşkan, As Başkan Cüneyt Bulman ve tüm yöneticilere teşekkür etti.

"Zor bir fikstür ile sezona başladık. Sezon başında ilk maçımızda aldığımız mağlubiyet ile lige sonuncu olarak girdik. Daha sonra toparlandık ve maçlarda mücadele eden pozisyon üreten maç kazanan bir ekip haline geldik. Hedeflerimiz doğrultusunda adım attığımız Play-Off Potasında kalıcı olup güzel futbol oynayıp geçmiş dönemlerde olduğu gibi Türk futboluna kendi altyapımızdan yeni evlatlar armağan etmek istiyoruz. Bu yolumuzda bize her zaman destek olan Belediye Başkanımız Çetin Akın'a, Kulüp Başkanımız Bülent Daşkan'a, As Başkanımız Cüneyt Bulman'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgili Yöneticilerimize her birisine bizimle aynı düşünceyi paylaştıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın amansız desteğine teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Henüz yolun başındayız genç, karakterli ve başarıya aç olan kadromuz var. Futbolcu kardeşlerimizin Turgutluspor armasına yakışır şekilde ortaya koydukları mücadele bizi mutlu ediyor ve daha fazlasını hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz." dedi.

Hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Bulvarspor maçı hakkında da konuşan Futbol Şube Sorumlumuz Hasan Eğilmez, “Ligin son 5 maçında 3 galibiyet 2 beraberlik alarak ligde bir seri yakaladık. Bu seriyi Bulvarspor maçında da sürdürmek istiyoruz. Teknik heyetimize ve oyuncularımıza olan güvenimiz ve inancımız tam. Hafta sonu sahaya çıkıp var güçleri ile mücadele edecekler ve camiamızı mutlu edecek bir skora imza atacaklarına olan inancım tam.”