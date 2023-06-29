Turgutluspor'da Fatih Demirlek yuvada kaldı

Lig ekiplerinden Turgutluspor'da sözleşmesi biten Fatih Demirlek'le yeniden anlaşmaya varılarak sözleşme yenilendi.

Lig ekiplerinden Turgutluspor'da forma giyen kaleci Fatih Demirlek'in sözleşmesi sona erdi. Demirlek'le yeniden masaya oturan yönetim, görüşmelerle Demirlek'le yeniden anlaşma sağladı. Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan'ın yer aldığı törende Fatih Demirlek resmi sözleşmeyi imzaladı. İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Gökhan Akın, “Yeni sezon öncesi sözleşmesi biten kalecimiz Fatih Demirlek ile anlaştık. Kendisi teklifimize düşünmeden 'evet' dedi. Bu da bizi çok mutlu etti. Fatih gibi tecrübeli ve başarılı bir kaleci gücümüze güç katacak. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Kulüp Başkanı Gökhan Akın'ın ardından konuşan Fatih Demirlek, “Yeni sezon öncesi sözleşmem bitmişti. Gökhan Akın Başkanlığındaki yönetim kurulumuz benle devam etme kararı aldı. Ben de bana gelen teklifi düşünmeden kabul ettim. Bu oluşumda ben varım ve hak ettiğimiz yere birlik beraberlik çatısı altında ulaşacağız. Benim için maddiyat hiç konuşulacak konu değil, önemli olan Turgutluspor. Yönetimimiz bana ben de yönetimimize çok inanıyorum. Buradan taraftarımıza sesleniyorum, yeni sezonda Turgutlu halkı arkamızda olsun. Birlikte hedefe yürüyelim” diye konuştu.