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Turgutluspor'da yeni başkan Hüseyin Güleç

Turgutluspor’da olağanüstü kongre ikinci oturumda tamamlandı.

Turgutluspor'da olağanüstü kongre ikinci oturumda tamamlandı. Tek liste halinde gidilen seçimde Hüseyin Güleç'in listesi seçimi kazanarak Turgutluspor'un yeni başkanı oldu. Çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen olağanüstü kongrede Hüseyin Güleç'in ilk açıklamasında yer verdiği iki isim listede yer almadı.


TFF 3. Lig temsilcisi Turgutluspor'da olağanüstü kongre ikinci oturumda tamamlandı. Tek liste halinde gidilen seçimde Hüseyin Güleç'in listesi seçimi kazandı. Kongreye Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı.


Güleç'in listesinde daha önce yapılan basın açıklamasında yer alan Serkan Ulumaner ve Ünal Kağba yer almadı. Güleç'in yönetim kurulu listesinde Erk Kayabaş, Hasan Hüseyin Coşkun, Dilek Öner, Ali Pekdikmen, Bedrettin Duman, Arif Tanrıverdi, Fahrettin Solmaz ve Sefa Yıldız isimleri yer aldı.


821 delegesi bulunan Turgutluspor'da olağanüstü kongrenin ikinci oturumuna sadece 152 kişi katıldı ve seçim açık oylama şeklinde yapıldı. Oylama öncesi eski kulüp başkanı Hakan Sezer ile yeni başkan Hüseyin Güleç açıklamalarda bulundu.

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