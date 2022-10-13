Turgutluspor'dan Ankara çıkarması

Lig temsilcisi Turgutluspor Kulüp Başkanı Bülent Daşkan ve yöneticiler Ankara'da Manisa Milletvekillerine ziyarette bulundu.

Manisa'nın 3. Ligdeki temsilcisi Turgutluspor'un Kulüp Başkanı Bülent Daşkan ve yöneticileri İbrahim Gökdere ile Kadir Şakar, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Kulüp Başkanı Bülent Daşkan ve yöneticiler, Manisa Milletvekilleri Erkan Akçay, Murat Baybatur, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan ve Tamer Akkal'ı makamlarında ziyaret ederek hem hafta sonu Turgutlu'da oynayacak olan Elazığ Karakoçan FK maçına davet ettiler hem de isimlerinin yazılı olduğu 45 numaralı Turgutluspor forması hediye ettiler.

Kendilerini Ankara'da kabul eden Manisa Milletvekillerine teşekkür eden Kulüp Başkanı Bülent Daşkan, "Turgutluspor hakkında fikir alışverişi için Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdik. Ziyaretlerimiz oldukça olumlu geçti. Manisalı vekillerimize kulübümüz hakkında bilgiler verdik. Kendilerine bir kez daha Turgutluspor camiası ve şahsım adına teşekkür ediyorum." dedi.