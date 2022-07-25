Turgutluspor'dan eski başkanlara teşekkür plaketi

Lig ekiplerinden Turgutluspor'da Bülent Daşkan Başkanlığındaki yeni yönetim Kurulu, bir ilke imza atarak, kulübe hizmet etmiş eski kulüp başkanlarını geçmişteki hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi vererek onurlandırdı.

Turgutluspor Başkanı Bülent Daşkan ve yöneticilerinin yer aldığı ve tesislerde yapılan yemeğe Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve protokol üyeleri katıldı. Yemek sonrası kısa bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Bülent Daşkan, “Turgutluspor'umuzun başarısı için yola çıkmış bulunmaktayız. Elbette bu başarı hedefine ulaşmak için birlik, beraberlik, sevgi ve saygı doğrultusunda hareket ederek, ilçemizin değerli yöneticileri ve eski başkanları ile fikir alışverişi ve birlikteliği en önemli dayanağımız olacaktır. Bu anlamda bizlere desteklerinizi esirgemeyeceğinizi biliyor ve inanıyorum. Turgutluspor'umuz maalesef an itibariyle görmek istediğimiz ve şanlı geçmişine layık bir yerde değildir. Onun için Turgutluspor'umuzu ivedilikle, layık olduğu üst liglere taşımamız gerekiyor. Turgutluspor'umuzu o eski şanlı günlerine Allah'ın izniyle kavuşturacağız. Bunu başarmak için tüm imkanlarımızı da bu doğrultuda seferber edeceğiz. Yeter ki Turgutlulu hemşerilerimiz Turgutluspor'a olan inançlarını ve desteklerini esirgemesinler. Bizlerin en büyük motivasyonu taraftarımızın destekleridir. Turgutluspor'umuzu güzel günler bekliyor. Bunu hep birlikte başaracağız.” dedi.

Yemeğin ardından bugün yaş günü olan Kulüp Başkanı Bülent Daşkan için de doğum günü pastası kesilerek yeni yaşı kutlandı. Ardından eski başkanlara teşekkür plaketi takdim edildi.

Yemeğin ardından teknik heyet ve yeni transferler tanıtıldı

Yemeğin ardından davetlilerin de katılımıyla teknik heyet ve yeni transferler basına tanıtıldı. Teknik Direktör Sadun Hoşbay ve ekibi Analiz ve Atletik Performans Antrenörü Bahri Bentür, Yardımcı Antrenör Nordin Akhamrane ve Yaşar Kıygan, Kaleci Antrenörü İlhan Yılmaz ve yeni transferlerden Dede Çelik, İlhan Aslanoğlu, Mahmut Demirgan, Muhammed Ebrar Yıldırım, Anıl Kara ve Mustafa Köroğlu basın karşısına geçerek poz verdi.

Teknik ekibe ve yeni transferlere başarılar dileyen Kulüp Başkanı Bülent Daşkan, “Teknik Direktörümüz Sadun Hoşbay ve ekibine olan inancımız tam. Oyuncularımıza da inanıyor ve güveniyoruz. Hocamızın isteği doğrultusunda transferler yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz.” dedi.