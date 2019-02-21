Turgutluspor'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu

Turgutluspor altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Ali Efe Katırcı, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin altyapısına transfer oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Turgutluspor'un U14 takımında forma giyen Ali Efe Katırcı, Fenerbahçe'nin altyapısına transfer oldu. Ailesiyle birlikte Turgutluspor tesislerini ziyaret eden genç yıldız takım arkadaşlarına, hocalarına ve kulüp başkanı Hakan Sezer ile Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e veda etti.

Altyapı koordinatörü Eray Gülay, oyuncusunun gösterdiği performanstan dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ise, "Turgutluspor'un U14 Futbol takımından Fenerbahçe'ye transfer olan genç kardeşimiz Ali Efe Katırcı'yı tebrik ediyor, Turgutlu'muzu başarıyla temsil edeceğine inanıyorum. Yolun bahtın açık olsun" dedi.