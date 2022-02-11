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Turgutlusporlu Numan Bostan dünya evine girdi

TFF 2.

Lig ekiplerinden Turgutluspor'un futbolcusu Numan Bostan Seda Dedeoğlu ile hayatını birleştirdi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın kıydığı nikahta genç futbolcuyu takım arkadaşları da yalnız bırakmadı.


Turgutluspor'un futbolcusu Numan Bostan, Seda Dedeoğlu ile evlendi. Turgutlu Belediyesi Evlendirme Dairesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen nikah töreninde genç çift atılan imzalarla hayatlarını birleştirdi. Genç Çiftin nikahını Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın kıyarken, çiftin nikah şahitliğini Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, Teknik Direktör Nazım Gülay, futbolcular Burak Osman Gençal ve Serhat Kot yaptı. Genç futbolcuyu en mutlu gününde Turgutluspor yöneticileri, teknik ekip, takım arkadaşları ve kulüp personeli de yalnız bırakmadı.

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