Turgutluspor'un yeni başkanı Gökhan Akın oldu

Lig 2. Grup'ta mücadele eden Turgutluspor'da gerçekleştirilen kongrede başkanlığa Gökhan Akın seçildi.

Turgutluspor Olağan Genel Kurulu, Turgutlu Yedi Eylül Spor Salonu'nda Belediye Başkanı Çetin Akın, taraftarlar ve delegelerin katılımlarıyla gerçekleşti. Yeterli çoğunluğun sağlandığı ve açık oylamayla yapılan seçim sonunda Gökhan Akın Turgutluspor'un yeni başkanı oldu.

Toplantı başlangıcında, Olağan Genel Kurulu Divan Başkanlığına Murat Ayhan ve katip üyeliklerine ise Hüseyin Malis ve Sabri Toker seçildi. Genel kurulda, yönetim ile denetim kurulu raporları okunup, bilanço ibra edildi.

Gökhan Akın başkanlığındaki yönetim kurulunun asil üyeleri; Ercan Hızal, Zaim Hasan Göncü, Saim Gürer, Yusuf Aykut, Emrullah Artık, Fatih Hızal, Haluk Şevket Baba ve Hüseyin Yasak'tan oluştu. Yedek üye olarak ise Şerif Ahmet Koç, Engin Akın, Aydın İmir, Mesut Kocaoğlan, İlhami Güleç, Aydın Temel, Aydın Şarlar, Engin Çelik, Oktay Durmuş yer aldı.

Gökhan Akın: "Turgutluspor'u birlikte yöneteceğiz"

Kongre sonunda yaptığı açıklamada Turgutluspor'un geleceği için iradesini gösteren bütün üyelere teşekkür ederek sözlerine başlayan yeni başkan Gökhan Akın, "Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Yarın bizler ve Turgutlu'nun marka değeri olan Turgutluspor'umuz için bambaşka bir gün. Turgutluspor'u şehrimizin önde gelenleri, arkadaşlarım, siz değerli üyelerimiz ve taraftarımızla laik olduğu yere getireceğiz. Turgutluspor çatısı altında toplanıp, bu şanlı kulübü hak ettiği yere getirmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Turgutluspor'u güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mısınız değerli kardeşlerim? Hep beraber Turgutluspor'u hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın gurur duyacağı seviyeye getireceğiz. Yaşasın Turgutluspor! Ne mutlu Turgutlusporluyum diyene" ifadelerini kullandı.