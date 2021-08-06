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Turgutluspo'un sabah antrenmanına davetsiz misafir

Yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren TFF 2.

Lig ekiplerinden Turgutluspor, sabah gerçekleştirdiği antrenmanında sahaya bir köpekle renkli görüntülere sahne oldu.


Yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Turgutluspor sabah yaptığı çalışma öncesi cins bir köpek sahaya girdi. Futbolcularımızın yanına giden sevimli köpek, bir süre oyuncularımızla oynadıktan sonra sahayı terk etti. Oyuncularla birlikte saha içinde koşan ve kendisini sevdiren sevimli köpek, renkli görüntüler oluşmasına neden oldu.

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