Turgutlu'ya 9 milyon TL'lik yatırımın yer teslimi yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi'ne yapılacak olan 9 milyon TL'lik altyapı yatırımı için yüklenici firmayla sözleşme imzalayarak yer teslimi yapıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği alt ve üstyapı dönüşümlerine yeni yatırımlarla devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi'nde 9 milyon TL bedel ile hayata geçirilecek olan 3 kilometre içme suyu ve 1.5 kilometre yağmur suyu hattı yatırımının sözleşmesi imzalanarak yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Yapılan programa MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Turgutlu İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci, teknik personel ve yüklenici firma yetkilisi katıldı.

“Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor”

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün önderliğinde il genelinde alt ve üstyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün de sözleşmesini imzaladığımız ve yüklenici firmaya yer teslimini yaptığımız Turgutlu ilçemize bağlı Selvilitepe mahallemize 3 kilometre içme suyu ve 1.5 km yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştireceğiz. Yapılacak olan yatırımların mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muhtar Kaya'dan Başkan Ergün'e teşekkür

Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya, hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, “Mahallemizde yaşadığımız bir takım sıkıntılar Cengiz Başkanımız sayesinde giderilecek. İçme suyu ve yağmur suyu hattı çalışmalarıyla mahallemiz artık daha yaşanabilir bir yer olacak. Mahallemizde yapılacak olan alt yapı yatırımının yer teslimi yapıldı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.