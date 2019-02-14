İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turgutlu'ya estetik dokunuş

Turgutlu Belediyesi kent estetiğine yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, bu kapsamda Küçük Sanayi Sitesi (KSS) alt geçidi ile Manisa Kavşağı kolonlarını kompozit kaplaması ile çok farklı bir görünüme kavuşturdu.


Turgutlu Belediyesi alt yapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, bir yandan da şehrin görünümüne renk katacak çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi alt geçidi ile Manisa Kavşağı kolonları renkli kompozitle kaplanarak farklı bir görünüme sahip oldu. Yapılan çalışmalar ile geçitlerin görsel olarak ilçeye güzellik kattığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Şehrimize hem görsel açıdan estetik kazandırmak hem de görüntü kirliliğinin önüne geçmek adına Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Küçük Sanayi Sitesi alt geçidi ile Manisa Yol Kavşağı'nın kolonlarına renkli kompozit kaplama çalışması yaptık. Böylelikle bu alanlar hem görsel açıdan estetik bir görünüme sahip oldu hem de görüntü kirliliğinin önüne geçmiş olduk. Turgutlumuz için hayırlı olsun” dedi.


Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yaman da yapılan güzel çalışma için Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.