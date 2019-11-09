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Turgutlu'yu 'Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda temsil ettiler

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliğinin Ankara’da düzenlemiş olduğu “Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayına” Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliğinin Ankara'da düzenlemiş olduğu “Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayına” Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül katıldı.


Açılış konuşmalarını Belediyeler Birliği Başkanı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı toplantıda eğitim ve öğretimde yerel yönetimlerin neler yapabileceği konuşuldu.


Çalıştaya katılan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Honaz, “Milli Eğitim Bakanlığı ile belediyelerin eğitim ve öğretimde nasıl iş birliği yapabileceğini konuştuk. Oldukça verimli bir toplantı yapıldı. Görüş ve önerilerimizi ilgili bakanlarımıza ilettik. İlerleyen süreçte önemli geri dönüşler alacağımızı düşünüyorum.” dedi.

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