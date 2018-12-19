Turizm öğrencileri hünerlerini sergiledi

Kula Germiyanoğulları Turizm Mesleki ve Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek bölümü öğrencileri, aralık ayı Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde bir program düzenledi. Öğrenciler programda kendi elleriyle hazırladıkları çeşitli ikramları, programa katılan protokol üyelerine servis etti. Birbirinden lezzetli ikramların bulunduğu programda öğrencilerin hazırladığı servislerin bulunduğu masaları tek tek gezerek öğrencilerin derslerde öğrendiği lezzetler hakkında bilgi alan Kula Kaymakamı Kemal Duru, tüm öğrencileri tebrik etti.

Germiyanoğulları Turizm Mesleki ve Anadolu Lisesi olarak Yiyecek ve İçecek bölümü öğrencilerinin derslerde öğrendiği ve faaliyete geçirdiği ikramları Yerli Malı Haftası dolayısıyla protokol üyelerine servis ederek öğrencilerin hem ikram yapma konusundaki başarıları hem de servis yapma konularındaki tecrübelerine katkı sağladığını ifade eden okul müdürü Erhan İğdi, ikram edilen tüm yiyecek ve içeceklerin öğrenciler tarafından hazırlandığına dikkat çekti. Yiyecek ve içecek bölümü öğretmenlerinin önderliğinde haftanın belirli günlerinde derste öğrendikleri yiyecek ve içecekleri yemekhane bölümünde faaliyete geçirerek tecrübe kazandırmaya çalıştıklarını da vurgulayan İğdi, kısa süre içerisinde Kula'da büyük çaplı bir tanıtım sergisi hazırlayarak öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini sergilemelerine katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Kula Kaymakamı Kemal Duru ise, "Kula'daki diğer okulların birçoğunda Yerli Malı Haftasını kutladık. Yerli malı haftasının özellikle ülkemizin daha da yücelmesi ile birlikte yerli ve milli üretim her zamankinden daha da gündeme geldi ki, böyle de olması gerekir. İnşallah bu düşüncelerimiz baki kalır. Memleket içindeki kaynakların değerlendirilmesi ve etkin kullanımı bizi daha da güçlü yapacaktır. Bu okulun bir farkı var. Diğer birkaç okulumuzda da yerli malı haftası münasebetiyle programlar yapıldı. Ancak oradaki ürünler sağ olsunlar velilerimiz tarafından yapılmıştı. Ama burada bu ikramlar yavrularımızın elleriyle oldu, bu farkımız var. O yüzden kendilerine şimdiden çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık, maşallah hepsi profesyonel olmuşlar, bileklerine altın bileziklerini takmışlar ki malum günümüzde aşçılık ve servis çok önem kazandı. Eskisi gibi bakış açısıyla kıyasladığımız zaman aşçılığın günümüzde hakikaten çok prim yaptığı ve önemsendiği, daha doğrusu öneminin farkına varılmasının yoğunlaştığı bir dönem yaşıyoruz. Öğrencilerimizin başarılarının daim olmasını diliyorum. Hakikaten turizm sektörü ve turizmin içindeki önemli bir sektör de aşçılık hizmetleridir. Bereketiyle, sunumuyla, güzelliğiyle ve lezzetiyle herkesin ilgisini çeken bir sektör. İnşallah öğrencilerimizin yolları açık olsun. Geleceği parlak bir meslek. Ben bu öğrencilerimize kaymakamları ve bir ağabeyleri olarak yıldızları her zaman parlasın diyorum. İnşallah memleketimizin güzide turizm müesseselerinde yetkili görevlerde bulunurlar ve yıldızları parlar, kısmetleri ve bahtları açık olsun inşallah. Tüm öğrencilerimizin ellerine ve yüreklerine sağlık.” dedi.

Kaymakam Duru'nun konuşmasının ardından öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları ikramları protokol üyelerine servis etti. Öğrenciler tarafından hazırlanan ikramları tadan protokol üyeleri, daha sonra okulda incelemelerde bulundu.