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Turizmci ve sağlıkçılar, sağlık turizmi eğitimi aldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı onaylı projesi kapsamında “Sağlık Turizmi” eğitimi verildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı onaylı projesi kapsamında “Sağlık Turizmi” eğitimi verildi. 2 gün süren eğitime otel ve özel hastanelerin yetkilileri büyük ilgi gösterdi.


Jeotermal kaynaklarının bolluğu ile yüzyıllardır termal tedavide bir merkez olan Salihli'nin termal kaynaklardan sağlık alanında daha fazla yararlanmasını teşvik etmek ve bu bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimle, Salihli'nin bu eşsiz kaynaklarının yurtiçi ve yurt dışına daha etkili tanıtımı da amaçlanıyor. Termal kaynakların sağlık turizminde daha etkin yararlanılmasıyla kent ekonomisine önemli bir katkı sağlanabileceğini belirten Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, “Sağlık alanında önemli bir merkez konumunda bulunan Salihli, hinterlandı ile birlikte 500 bin kişilik nüfusa sağlık hizmeti veriyor. Manisa'nın ilk özel hastanesinin ilçemizde açılmış olması bir tesadüf değildir. Şu an 3 özel hastane ve devlet hastanemize köylerden, çevre ilçelerden ve hatta komşu illerden bile hasta geliyor. Çevreden gelen hastalar Salihli ekonomisine büyük canlılık kazandırıyor.Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Odamızda düzenlenen eğitimin sağlık turizminde gerek hastanelere, gerekse de turizmcilere yeni ufuklar açacağına inanıyoruz. Sağlık turizmini bölgemizde canlandırmak ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır. Yeni hedefimiz bu projenin ikinci ayağı olarak bir sağlık köyünün kurulması olacaktır” dedi.

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