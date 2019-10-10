Turizme yön veren acentelerden Salihli'ye tam not

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen Manisa ili turizm etkinliği kapsamında ulusal düzeyde faaliyet gösteren 14 turizm acentesinin yetkilisi Salihli'yi gezdi. Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Salihli, turizme yön veren acentelerden tam not aldı.

Merkezi İstanbul ve Ankara'da bulunan turizm acente yetkilileri, Salihli'de Sart örenyeri, Kurşunlu Kaplıcaları ve Kent Müzesini ziyaret etti. Kula-Salihli Jeoparkı hakkında da bilgiler alan yetkililer, doğal, tarihi ve turistik özellikleriyle beklediklerinden daha güzel bir şehirle karşılaştıklarını, önümüzdeki günlerde özellikle kültür, spor ve sağlık turizmi anlamında bölgeye turlar düzenleyeceklerini dile getirdi.

Turizm acente yetkililerinin gerçekleştirdiği ziyarete katılan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, tarihi ve kültürel zenginliğe sahip olan Salihli'nin turizme açılması noktasında yapılacak çalışmalara destek olacaklarını söyledi. Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu da acente yetkililerini Salihli'de ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, Salihli'deki ve bölgedeki turizm potansiyelinin ortaya çıkartılmasında ve tanıtılmasında acentelere büyük görev düştüğünü ifade etti. Salihli'yi ziyaret eden turizm acente yetkililerine, Kaymakam Sağlam ve Başkan Yardımcısı Karaoğlu tarafından hediyeler verildi.

Kent Müzesini ziyaret eden acente yetkilileri, Salihli Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi üyelerinin hazırladığı sergiyi gezerek bilgi aldı. Gezi sonunda turizm acente yetkililerine, Salihli'nin coğrafi tescil belgesine sahip odun köftesi ikram edildi.