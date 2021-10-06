Türk Edebiyatının usta kalemi Ersoy Toy memleketinde anıldı

Alaşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Alaşehirli olan usta yazar Erol Toy için panel ve anma programı düzenledi. Panelde Erol Toy'un hayatı, eserleri ve topluma bakış açıları anlatılırken, eşi ve kızları da en yakınları olarak anlattılar. Alaşehir Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erol Kacar'ın moderatörlüğünde düzenlene panele Yazar Muzaffer Beken, Erol Toy'un kızları Akedemisyen Ayşe Toy, Sosyakl Bilimci Selin Toy ve Alaşehirli Tarih Öğretmeni Mustafa Arıkan Erol Toy'u anlattılar. Erol Toy'un eşi Geneviéve Toy düzenlenen panel için, Alaşehir Belediyesi ve katılımcılara teşekkür etti.

Alaşehirli olan usta yazar Erol Toy, öykü, roman, deneme, eleştiri yazılarının dışında tiyatro oyunları da yazdı. Erol Toy, 1962 Ali Naci Karacan Üçüncülük Ödülünün de sahibi oldu.