Türk Eğitim Sen istişare toplantısını Salihli'de yaptı

Türk Eğitim Sen Manisa Şubesi Genişletilmiş İl İstişare Toplantısı, Salihli'de gerçekleştirildi.

İsmail Görgülü Başkanlığındaki Salihli Türk Eğitim-Sen yönetiminin ev sahipliği yaptığı il istişare toplantısı Salihli Belediyesi Gümüş Kafeterya da yapıldı.

Manisa Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Hamit Aydın, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Salihli Türk Eğitim-Sen Başkanı Görgülü, onurlu ve dik duruş sergileyen, davasına sahip çıkan Türk Eğitim-Sen üyelerini Salihli'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

2021-2022 Eğitim-öğretim yılının genel bir değerlendirmesinin yapıldığı toplantı da Türk Eğitim Sen üyeleri, sendikal anlamda fikir alışverişinde bulundu. Gelecek eğitim-öğretim yılında neler yapılabileceğini Salihli'de konuştuklarını anlatan Manisa Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Hamit Aydın, gelecek eğitim-öğretim yılında yetkiyi almak için ciddi anlamda mücadele edeceklerini söyledi.

Kayda ve Karaoğlu ziyaret etti

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Genişletilmiş İl İstişare toplantısını Salihli'de gerçekleştiren Türk Eğitim-Sen üyelerini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Kayda, Manisa Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Hamit Aydın'dan sendika hakkında bilgiler aldı.