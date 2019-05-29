Türk Eğitim Sen'den birliktelik mesajları

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği iftara yoğun bir katılım gerçekleşti.

Türk Eğitim Sen Şehzadeler İlçe Temsilciliği tarafından Polisevinde iftar programı düzenlendi. Yoğun bir katılımın olduğu gecede ezanın okunmasıyla dua edilip birlikte oruçlar açıldı. Açılış konuşmasını yapan Şehzadeler İlçe Temsilcisi Erdoğan Uslu, Türk Eğitim Sen'in memur sendikacılığının parlayan kutup yıldızı olduğunu söyleyerek, bu çatı altında birlikte oldukları üyeleriyle gurur duyduklarını belirtti. Bu anlamlı günde üyeleriyle birlikte olmaktan büyük onur duyduklarını dile getiren Erdoğan Uslu, "Sizler bu onurlu hak arama mücadelemizde bizlere en büyük desteği veriyorsunuz. Sizlerle daha güçlüyüz. İyi ki varsınız. " diyerek katılanlara teşekkür etti.

Daha sonra söz alarak kısa bir konuşma yapan Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay sendikacılığın yüzakı olan Türk Eğitim Sen çatısı altında üyeleriyle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türk Eğitim Sen'in bazı sendikalar gibi masada buçuk sendikacılığı değil, memurun ve çalışanlarının haklarını arayan ve bu mücadelesinde de dik duruşundan taviz vermeyen bir sendika olduklarını belirtti. Türk Eğitim Sen'in faaliyetleri ve mücadelesi sonrasında elde edilen kazanımlar hakkında bilgiler veren Şube Başkanı Atalay, programa katılan üyelere tekrar teşekkür ederek gelecek Ramazan bayramını kutladı.

Türk Eğitim Sen Şehzadeler İlçe Temsilciliğinin düzenlediği programa üyelerin yoğun katılım göstermesi dikkat çekti.