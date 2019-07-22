Türk Kızılay İlkokulu inşaatı tüm hızı ile devam ediyor

Türk Kızılay Başkanlığınca Manisa'nın Yunusemre ilçesi 8 Eylül Kemal Neşem Dömekeli İlkokulu bahçesine yapılması için protokolü imzalanan 24 derslikli ilkokulun inşaatı tüm hızı ile devam ediyor.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Çetin Manisa Valiliği, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yunusemre Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Başkanlığınca Yunusemre ilçesi 8 Eylül İlköğretim Okulu bahçesine yapılması için protokolü imzalanan 24 derslikli Türk Kızılay İlkokulu inşaatını gezerek bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılay işbirliğinde son derece modern bir projesi olan Türk Kızılay İlkokulunun 24 dersliğin yanında fen laboratuvarı, görsel sanatlar sınıfı, özel eğitim sınıfları, rehberlik sınıfları, konferans salonu, kütüphanesi, yemekhanesi ve anasınıfı olacak.

Valilik makamında imzalanan protokole göre, 2019 - 2020 yıllarına hizmete sunulması hedeflenen okulun maliyetinin yüzde 50'si Türk Kızılayı, kalan yüzde 50'si de Manisa Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacak.