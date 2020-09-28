Türk Kızılay Manisa Şubesi Afet Timleri olası afetlere hazır

152 yıllık tarihinde Türkiye'de ve yurt dışında meydana gelen afetlerde müdahale faaliyetlerini aralıksız sürdüren Türk Kızılayı afet timleri de olası afetlere karşı eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kendi bölgelerinde meydana gelebilecek olası bir afet ve acil durumda müdahale faaliyetleri içerisinde yer alan şubelerinin yapısı, hizmetleri, faaliyet kapasitelerinin desteklenmesi, arttırılması, yerelde yararlanıcıların bulunduğu bölgelerin beklenti ve ihtiyaçlarına göre yapılanması gerekliliğinden hareketle 81 il ve ilçede bulunan Türk Kızılay Şube Başkanlık ve Temsilciliklerine yönelik olarak Genel Merkez Yönetim Kurulunun desteği ile Şube Segmentasyon çalışmaları başlatıldı.

Segmentasyon çalışmaları kapsamda Manisa Şube Başkanlığı personel ve gönüllülerinden oluşan 3 ekip olmak üzere toplamda 21 kişiye 21-24 Eylül 2020 tarihleri arasında Afet Yönetimi Direktörlüğü Uzman Eğiticileri tarafından Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimleri verildi.

Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, 3 günlük teorik eğitiminde Kızılay tarihçesi, afet yönetim sistemi ve Türk Kızılay rolü, afet haberleşme sistemleri, afetlerde ihtiyaç tespiti, beslenme hizmeti, barınma ve kamp yönetimi, afetlerde psikososyal hizmetler, doğada yaşam becerileri, afetlerde güvenlik ve davranış kuralları eğitimlerini alan timlerin 4. günde kendilerine verilen senaryo kapsamında saha uygulama çalışması, çizim ve sunumlarını tamamlayarak timlerde görevli olan ekiplere katılımcı belgelerinin verildiğini söyledi.