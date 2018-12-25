Türk Kızılayı İlkokulu projesinde ilk kazma 2 ay içinde vurulacak

Türk Kızılayı tarafından, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 8 Eylül İlkokulu bahçesine yapılması planlanan 24 derslikli ilkokulun projesi tamamlandı. İhaleye çıkacak projede ilk kazmanın Şubat ayında vurulması planlanıyor.

Manisa Valiliği, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yunusemre Kaymakamlığı ve Türk Kızılayı Başkanlığınca Yunusemre ilçesi 8 Eylül İlköğretim Okulu bahçesine yapılması için protokolü imzalanan 24 derslikli ilkokulun projesi tamamlandı. 10 milyon liralık maliyetle yapılacak olan ilkokul maliyetinin yüzde 50'si Türk Kızılayı, kalan yüzde 50'si Manisa Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığınca karşılanacak.

Projesi tamamlanan ilkokulun tanıtımı Türk Kızılayı Manisa Şubesinde yapıldı. Toplantıya Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi, Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Muhammet Çetin ve ilgili mimarlar katıldı.

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi, "Okul Manisamıza hayırlısı olsun. Allah nasip ederse çalışmalarını yapıyoruz. Proje tamamlandı. Türk Kızılayı bütçesinde parası mevcut idi. Yetiştirebilirsek 2018 bütçesinden çıkarırız. Yetiştiremezsek 2019 bütçesine bunu alacağız. Okulu 2019 yılında Manisa'nın hizmetine koyacağız” dedi.

Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman da, Türkiye'de ilk olacak okulun Manisa'ya hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Muhammet Çetin de konuşmasına Türk Kızılayı'na teşekkür ederek başladı. Çetin, “Okul 24 derslikli olarak hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliğinde son derece modern bir proje ortaya çıkacak. 24 dersliğin yanında fen laboratuvarı, görsel sanatlar sınıfı, özel eğitim sınıfları, rehberlik sınıfları, konferans salonu, kütüphanemiz ve yemekhanemiz olacak. Anasınıfların da olacağı okul 9 ila 10 milyon lira civarında tutacak. Proje hazırladık. İhale süreci başlayacaktır. Tahminen 2 ay içerisinde ilk kazma vurulacaktır” diye konuştu.