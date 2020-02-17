Türk Ocakları'nda yeni başkan Nuri Kaya oldu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Türk Ocakları Salihli Şubesi'nin olağan kongresinde yeni başkan Nuri Kaya seçildi.

Türk Ocakları Salihli Şubesi Olağan Genel Kurulunu, ocağın hizmet binasında gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Belediye meclis üyesi Avukat İsa Uysal'ın yaptığı kongrede mevcut başkan Ersin Aybar aday olmazken, tek liste ile yapılan seçimde yeni başkan Nuri Kaya seçildi. 9 yıldır Türk Ocakları Salihli Şube Başkanlığı görevini yürüten Ersin Aybar'a teşekkür eden yeni başkan Kaya, hedeflerinin Salihli'de tüm milliyetçi kuruluş ve derneklerle dayanışma içinde çalışmak olacağını belirterek göreve layık olmaya çalışacaklarını söyledi.

Geçmiş dönem Başkanı Ersin Aybar'a Türk Ocakları Salihli Şubesi Onursal-Şeref Başkanı unvanının verildiği kongreye Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türk Eğitim-Sen Salihli Temsilcisi İsmail Göldeli ile Ocak üyeleri katıldı.

Nuri Kaya Başkanlığı'ndaki Türk Ocakları Salihli Şube Yönetimi Mahmut Süreyya Karaoğlu, Noğman Yılmaz, Salim Yıldızhan, İlknur Akgül, Nurullah Özgen, Alican Demir, Ali Durgun, Şeref Ertürk, Ercan Ünlü, Mustafa Ünveren, Adnan Aras, Ömer Havan ve Birol Avcı'dan oluştu.