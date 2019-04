Türk Polis Teşkilatı 174 yaşında

kuruluş yıldönümü Manisa'nın ilçelerinde de düzenlenen törenlerle kutlandı. Kutlamalarda polis teşkilatının demokratik hukuk devletinin, Atatürk ilkelerinin ve cumhuriyetin teminatı olduğu vurgusu yapıldı.

Manisa'nın Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ve Kula ilçelerinde kuruluş yıldönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Alaşehir'deki tören

Alaşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü kutlandı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan kutlamalara Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı vekili Müslüm Erboğa, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpozan, sivil toplum örgütleri, polisler ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün anlamına ilişkin bir konuşma yapan Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpozan, "Bugün mazisi başarılarla dolu, milletin iltifatına mazhar olmuş, demokratik hukuk devletinin, Atatürk ilkelerinin ve laik cumhuriyetimizin teminatı olan, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl dönümüdür. Kendini aziz milletimize hizmet etmeye adayan, toplumun huzurunu en önemli değeri sayan bir teşkilatın mensubu olmaktan duyduğumuz kıvanç, bugün bizler için ayrı bir anlam taşımaktadır. Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan teşkilatımız; Temel hak ve özgürlüklerin korunması, toplumsal yaşamın dirlik, düzen ve güven içinde sürdürebilmesi için, başta Atatürk ilke ve inkılapları olmak üzere, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, çağdaş, demokratik değerlere bağlı, tarafsızlık bilinciyle görevini yerine getirmektedir." dedi.

Kula'daki tören

Manisa'nın Kula ilçesinde kuruluş yıl dönümü, yoğun sağanak yağmura rağmen düzenlenen törenle kutlandı. Kula Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunma programı ile başlayan etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kula İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım yaptı. Program, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım'ın makamında tebrikleri kabul etmesi ile devam etti. Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174.yılı münasebetiyle düzenlenen törene, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, sivil toplum kuruluş başkanları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, polis memurları ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Salihli'deki tören

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası Manisa'nın Salihli ilçesinde de düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar kapsamında Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve Türkiye Polis Emeklileri Derneği Salihli Şube Başkanı Abdullah Karabulut tarafından anıta çelenk sunuldu.

Çelenk sunma töreninde konuşan Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, “Türk Polis Teşkilatı kurulduğu yıldan bu güne edindiği tarihi birikim ile her geçen gün gelişerek ve kendini yenileyerek toplumun huzur ve güvenliği, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlama, kanun hakimiyeti ve devlet otoritesini koruma gibi çok önemli ve hayati görevler üstlenmiştir” dedi. Başaran “Türk Polisi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı laik ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gururu ve bilinci içinde milletine hizmet vermeye devam edecektir. Dayanağını kanunlardan alan teşkilatımızın, görevlerini yerine getirmesindeki en büyük güç kaynağı ise halkımızın güveni ve desteğidir” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Beşeylül İlköğretim Okulu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Karşıyaka Merkez İlkokulu öğrencileri kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Kent Meydanı'nda son bulan yürüyüşe Kaymakam Levent Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Hilmi Avan, GEMA Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ile polisler katıldı. Öte yandan Polis Haftası etkinleri kapsamında Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Kaymakam Levent Kılıç'a ziyaret etti. Ziyarette Başaran, Kaymakam Kılıç'a çiçek takdim etti.

Sarıgöl'deki tören

Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende ise Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç polislerin günlerini birer birer kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Seydi Emirhan tarafından anıta çelenk sunuldu.

Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı nedeniyle bir konuşma yapan Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür vekili Seydi Emirhan, "Güç fakat son derece şerefli bir görevi canı pahasına yerine getiren meslektaşlarım. Bugün Türk Polis Teşkilatı olarak 174. kuruluş yıl dönümünün gurur ve kıvancını yaşıyoruz. Halkına hizmet etmekten onur duyan, vazifesinden biran bile ödün vermeden, gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden bu uğurda canını vermekten çekinmeyen bir teşkilatın mensubu olmaktan duyduğum onuru ifade etmek istiyorum. Çok kısa bir süredir Sarıgöl'de görev yaptığım halde burada kendi evladı, kendi kardeşi gibi bizleri kendilerine yakın görüp, bizlere maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Sarıgöl halkına teşekkür ediyorum. Polis, vatanı için kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canını ve malını feda etmekten çekinmemektedir. Polisin hedefi öncelikle suçun işlenmesini önlemektir. Gerici akımlara, bölücü terör örgütlerine karşı ve gençliğimizin büyük belası uyuşturucu ile mücadele, trafik terörü başlıca öncelikli görevlerimiz arasındadır. Sarıgöl'de göreve geldiğimden bu yana bunlarla mücadele ettik ve mücadeleye aralıksız devam edeceğiz. Sarıgöllü vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet için ve suç ve suçlularla daha etkin bir mücadele için ilçemizin çeşitli noktalarını MOBESE kameralarıyla donatılmıştır. İlçemizin her caddesinde, sokağında ve okul önlerinde meydana gelen olayları yakından takip ediyoruz. İlçemizde olabilecek olayları önlemek için, ilçemizin her noktasında asayiş uygulamalarımız yoğun bir şekilde devam ettiği gibi, ekiplerimiz devriye görevlerine aralıksız devam etmektedirler. Ayrıca okul önlerine ekipler görevlendirdik, okul polisi oluşturduk. Aileler de çocuklarına sahip çıksın ki kimlerle arkadaşlık yaptıklarını kontrol etsinler. Okul çevresinde ve mahallelerinde gördükleri şüphelileri derhal 112 polis imdat telefonuna bildirsinler. Bizler bu görevi yerine getirirken vatandaşımızın yardımına her zaman ihtiyacı vardır. Halktan kopuk bir anlayış ile başarılı olmak mümkün değildir. Burada en büyük pay şüphesiz Sarıgöl halkınındır. Bizler bu hizmetleri yerine getirirken, huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin bağımsızlığını ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak temel amacımız olacaktır. Bu mutlu günümüzde devletimiz ve milletimizin selameti uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını rahmetle anarken, geride kalan dul ve yetimlerine şükranlarımızı belirtir, emekli ve gazilerimizi minnetle anar, hala görevde olan teşkilat mensuplarımıza görevlerinde sağlık, başarılar ve mutluluklar diler, saygılar sunarım." dedi.

Törenlere daha sonra, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Lokalinde davetlilere çeşitli ikramların sunulmasıyla devam edildi.

Sarıgöl'de Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı kutlamalarına Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı Süleyman Canuslu, Sarıgöl Belediye Başkan Vekili İsmail Polat, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, AK Parti Sarıgöl Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, Sarıgöl CHP İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu, Sarıgöl Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı İbrahim Bulanık, İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.