Türk Sağlık Sen'den hastanelere personel alımı çağrısı

Manisa'ya kazandırılan iki büyük hastanede yaşanan personel eksikliğine değinen Türk Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, mevcut personelin iş yükünün arttığını ve acilen hastanelere yeni personel alımlarının yapılması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru açılışları yapılarak hasta kabulüne başlayan Manisa Şehir Hastanesi ve Merkezefendi Devlet Hastanesinde yaşanan personel sıkıntısının acilen çözülmesi gerektiğini kaydeden Türk Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu sendika binasında basın açıklaması düzenledi. Manisa Şehir Hastanesi ve Merkezefendi Devlet Hastanesi yeni donanımları ve kapasiteleri ile birlikte halkın hizmetine sunulduğunu kaydeden Dağlıoğlu, "Hastanelerimizin yatak sayısı artması ve yeni hizmet birimleri ile birlikte doğal olarak çalışanlar üzerinde iş yükünü arttırmıştır. Nihayetinde personel sayısındaki yetersizlik çalışanlara daha fazla nöbet daha fazla iş yükü olarak yansımıştır. Böylesine güzide kurumlarımızın daha iyi hizmet verebilmesi adına ivedilikle daimi personel tahsisi yapılmalıdır. Özellikle Manisa Şehir Hastanesine başta hemşire olmak üzere yüze yakın sağlık personelinin en kısa sürede atanması elzemdir. En az 100 sağlık personeline Şehir Hastanesinde ihtiyaç varken kuruma geçici olarak personel görevlendirmesi iş yükünün azalması ve sorunların çözümü adına yeterli değildir. Ayrıca bu görevlendirilen arkadaşların yeni işlerine ve işyerlerine adapte olup hizmet vermeye başladıklarında görev sürelerinin dolacağı, bir de bu süre zarfında kendi esas görevlerinden ayrı kalacağı aşikardır. Bu kurumlarımıza geçici personel görevlendirilmeden önce bu kurumlarımızdan diğer kurumlara yapılan geçici görevlendirmeler sonlandırılmalı, mesleki unvanı sağlık personeli olup farklı birimlerde çalışan personeller de kendi asli vazifelerine uygun görevlere döndürülmelidir." dedi.

Sendika şubelerine başta Şehir Hastanesi ve Merkezefendi Devlet Hastanesi olmak üzere hastanelerde sağlık personelinin kütüphane sorumlusu, basın danışmanı yapıldığı, idari birimlerde değerlendirildiği, hatta nöbet tutmayan personel olduğu yönünde bilgiler geldiğini anlatan Dağlıoğlu, "Buradan tüm yöneticilere çağrımız; hastanelerimizin personel ihtiyacı ve iş yükü ortada iken bu konularla ilgili gerekli araştırmaları ve soruşturmaları bir an önce yapmaları ve çözüme kavuşturmalıdır." diye konuştu.

Geçici değil daimi personel

Türk Sağlık-Sen Manisa Şubesi olarak her zaman çalışan memnuniyetini hasta memnuniyeti ile birlikte değerlendirdiklerini dile getiren Dağlıoğlu şunları söyledi: "Kurumlarımızın verimlilik ve performansının sağlık çalışanlarının moral, motivasyon ve çalışma barışı ile sağlanacağını öngördük. Bugüne kadar Türk Sağlık-Sen olarak sağlık alanında hem sorunların tespitinde hem de çözüm önerileri konusunda duyarlı olduk. Çalışanların hem sözcüsü hem de destekçisi olduk olmaya da devam edeceğiz. İdari baskıdan döner sermaye adaletsizliğine, iş yükünden çalışma barışına, sağlıkta şiddetten idari atamalarda Türk Sağlık-Sen üyelerinin yer bulamamasına kadar bir çok konuyu kamuoyuna taşıdık. Sonuç olarak diyoruz ki sağlıkta sorunların geçici olarak değil, kalıcı olarak çözümünü istiyoruz. Yapılan hizmetlerin verimliliği ve sürekliliği açısından kurumlarımıza geçici değil daimi personel verilmelidir. Biz, bu konuların takipçisi olacağız. Bu ülke bizim, bu kurumlar bizim, bu çalışanlar bizim. Mutlu çalışan mutlu Türkiye için herkes üzerine düşeni yapmalıdır."