Türk Sağlık Sen'den iddialara cevap

Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde son günlerde 'idari baskı' ile ilgili yapılan açıklamalara karşı Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, sendika yönetimi ve MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi işyeri temsilcileriyle birlikte sendika binasında basın açıklaması düzenledi.

"Yapılan bütün suçlamalar asılsızdır"

Türk Sağlık-Sen Manisa Şubesi olarak bugüne kadar sağlık kurumlarına yapmış oldukları tüm ziyaretlerinde, sendikalarının kuruluş felsefesi olan 'İlkemiz önce ülkemiz” duruşu çerçevesinde çalışmalarını yürüttüklerini kaydeden Dağlıoğlu, "Tayin, geçici görev, görev yeri değişikliği gibi benzer vaatlerde bulunmadan kamu çalışanlarının ekonomik, özlük, sosyal ve çalışma barışına yönelik düsturundan taviz vermeden çalıştık. Sağlıkta şiddet, döner sermaye adaletsizliği, ek zam talebi, ek gösterge ve tüm çalışanlara kadro gibi konularda, yapmış olduğumuz basın açıklamaları, dilekçe kampanyaları ve iş bırakma eylemleri kamu çalışanları nezdinde olumlu yönde karşılık bularak sendikamıza üyelik tercihiyle meyvelerini vermeye başladı. Başta CBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde olmak üzere sendikamıza olan bu teveccühler, yapmış olduğumuz çalışmalar neredeyse görmezden gelinerek son zamanlarda basına yapılan açıklamalarda 'idari baskı' diye izah edilir hale gelmesi şaşkınlık vericidir. Türk Sağlık-Sen işyeri temsilcimiz olan MCBÜ hastane mutemedimiz, kendi işi dahil sendikal görevini de başarıyla yerine getirmektedir ve bunu tüm hastane personeli bilmektedir. Hem mutemetlikteki temsilcimizin hem de diğer temsilcilerimizin idari kadrolar ile birlikte emek hırsızlığı düşüncesi oluşturacak her türlü beyan ve yorumu şiddetle kınıyoruz. CBÜ'deki mutemet temsilcimiz hakkında yapılan bütün suçlamalar asılsızdır. Bu konuda Türk Sağlık-Sen ailesi olarak kendisine her türlü destek verilmekte ve verilmeye devam edecektir. Yapılan tüm iftira ve karalamalara rağmen görevimizin başındayız ve her biri birbirinden değerli üyelerimizin haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız." dedi.

"Çalışmalarımıza gölge düşürmek kimsenin hakkı ve haddi değildir"

Sendika olarak her zaman sendikacılık görevlerini yerine getirdiklerine dikkat çeken Dağlıoğlu açıklamasına şöyle devam etti: "Anlaşılan o ki siz gereğini yerine getiremediğiniz, yetkiyi kaybettiğinizi anladığınız için kaybınıza suçlu arıyorsunuz. Kamu çalışanları buna prim vermez. Türk Sağlık-Sen Şubesi olarak yazılı basında Merkezefendi Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi, Ruh Sağlığı Hastanesi ve bazı ilçe hastaneleri idarecilerince değişik sebeplerle üyelerimizin mağdur edildiğine dair açıklamalarda bulunmamıza rağmen idari kadrolarda üyeleri bulunan ilgili sendikanın bu olaylar karşısında aynı hassasiyetleri göstermemeleri şubemizce manidar karşılanmaktadır. Çamur at izi kalsın misali idari kadro eliyle üye devşirme iddiasında olanlara tavsiyemiz sağlık iş kolundaki sendikaların üye sayılarına ve yıllara göre üye artışlarına baksınlar. Yapmış olduğumuz sendikal çalışmalarda verdiğimiz emek ve alın terimize gölge düşürmeye çalışmak hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. Sendikamıza gönül bağıyla bağlanmış tüm üyelerimize, temsilcilerimize şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyoruz."