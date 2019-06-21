Türk Sağlık Sen'den sözleşmeli personele kadro talebi

Dağlıoğlu, "Bizim isteğimiz tüm çalışanlara hakları olan kadronun bir an önce verilmesi, tayin başta olmak üzere mahrum kaldıkları haklarına kavuşmalarıdır." dedi.

Dün TBMM Milli Eğitim Komisyonunda sözleşmeli öğretmenlerin, 45/A'lı sözleşmeli sağlık çalışanlarının ve diyanet personelinin kadroya alınma sürelerinin 4+2'den 3+1'e indirilmesi ile ilgili düzenlemenin kabul edildiğini kaydeden Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu sendika binasında bir basın açıklaması düzenledi. Dağlıoğlu, "Sendikamızın girişimleri ile bu düzenlemeye 45/A'lı sözleşmeli sağlık çalışanları Komisyonda eklenmiş ve 45/A'lı sözleşmeli sağlık çalışanlarının maruz kaldığı ayrımcılık ve ötekileştirme son bulmuştur. Türk Sağlık-Sen olarak tüm sözleşmelilere kadro verilmesi ve kamuda tek istihdamın kadrolu olması şeklindeki tavrımız nettir. Her zaman ve şartta da bunu dile getirerek bunun mücadelesini vermekteyiz. 4/B'li 4924'lü, vekil ebe hemşire ve kamu dışı aile sağlığı çalışanı gibi tüm farklı istihdamlar için tek talebimiz herkesin kadroya geçirilmesidir. TBMM'de Komisyonda kabul edilen düzenleme ile 45/A'lıların kadroya geçme ve tayin isteme süreleri 4 yıla düşmüştür. 4/B'liler başta olmak üzere tüm sözleşmeli çalışanlarında bu konuda net bir talepleri vardır. Onlar da geleceğe umutla bakmak istiyorlar. Kadroyu alacakları gün ve zamanı bilmek istiyorlar." dedi.

"Tüm sorunların çözümü için kadro şart"

Bu konuda da acil bir çözüm üretilmesi gerektiğinin elzem olduğunu dile getiren Dağlıoğlu şunları söyledi: "Bizim isteğimiz tüm çalışanlara hakları olan kadronun bir an önce verilmesi tayin başta olmak üzere mahrum kaldıkları haklarına kavuşmalarıdır. İsteğimiz parçalanan ailelerin birleşmesidir. Yüzlerin gülmesidir. İşyerlerinde eşitlik ve adaletin tesis edilerek huzurun sağlanmasıdır. Sözleşmeli çalışanların tüm sorunlarının çözümünü için kadronun şart olduğunun ısrarla vurgulamaya devam edeceğiz. Tüm sözleşmeli çalışanlara kadro mücadelemizde de mutlaka başarıya ulaşacağımıza inanıyor ve bu temel hedef için mücadeleye devam edeceğimizi tüm sözleşmeli çalışanların bilmesini istiyoruz. "