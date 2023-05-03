Türk üzümü dünya sofralarına kalıntısız ulaşıyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin yıllık ortalama 4 milyon tona ulaşan üzüm üretimini domine ederek birinci sırada yer alan Manisa'nın Türk üzümünü dünya sofralarına kalıntısız bir şekilde ulaştırdığını söyledi.

Manisa Valiliği, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Manisa Belediyesi ve Ege İhracatçı Birlikleri iş birliğinde Saruhanlı, Sarıgöl, Yunusemre, Turgutlu ilçelerinde Bağ Alanlarında Salkım Güvesi Zararlısına Karşı Biyoteknik Mücadele Yönteminin Uygulanması Projesi dahilinde üreticilere 50 bin adet biyoteknik mücadele tuzağı dağıtıldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Dünyada ve Türkiye'de yaş üzüm üretimi denildiğinde ilk akla gelen yer Manisa'dır. Dünyada üretiminde ve ihracatında ilk sıralarda olduğumuz üzümde kalite ve verime yönelik AR-GE faaliyetlerimizle, çiftçilerimizi bilgilendirerek pestisit kullanımının sonlandırılması ve kalıntısız üretim için uzun yıllardır paydaşlarımızla iş birliği içinde titizlikle çalışıyoruz. Hem ülkemiz piyasasında hem uluslararası arenada en değerli şekilde yer bulması ve bütün üreticilerimizin emeğinin karşılığını alması için çabalıyoruz. 2022 yılında Türkiye genelinde 224 bin tonluk sofralık üzüm ihracat ederek ülkemize 176 milyon dolarlık döviz kazandırdık. Çekirdeksiz kuru üzüm, taze üzüm, şarap, pekmez, asma yaprağı, şıra, üzüm suyu ile yaklaşık 750 milyon dolar döviz getirisi sağlayan tarım ürünleri arasında en çok ihraç edilen üzüm ve mamulleri ihracatımızı sürdürülebilirlik eksenli projelerle 1 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz.” dedi.

“Manisa topraklarında en nitelikli ürünleri üretiliyor”

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Hem taze üzüm hem kuru üzümün merkezi Manisa'da daha nitelikli üretim ve dış pazarlara ihracatta istenilen standartları sağlamak için birçok proje gerçekleştiriyoruz. Bu projelerden en önemlilerinden biri pestisitleri azaltmak, biyoteknik mücadele yöntemlerini kullanmak. Manisa'nın bütün ilçelerinde 6 bin 245 dekarlık alanda 3 milyon TL'ye yakın bütçe ile bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Birçok paydaşla çiftçimize proje ve kaynak üretmeye çalışıyoruz. Sahada sizlere her anlamda destek vermeye gayret ediyoruz. İlimiz, kimyasal mücadeleye alternatif olan Biyoteknik mücadelede Türkiye'de birinci sıradadır. Bu da Manisa topraklarında en nitelikli ürünlerin üretildiğinin net göstergesidir.” diye konuştu.

Biyoteknik mücadele tuzağı dağıtımına Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 7 tarım birliğini temsilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Vural Güleç, Tolga Selim Kağan ve Kenan Unat, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Tarım İlçe Müdürleri ve çiftçiler katıldı.