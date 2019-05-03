Türkçülük Günü Manisa'da da kutlandı

Etkinliği Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü de katıldı.

3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park'ta etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Halis Satılmış, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Türk Ocakları Şehzadeler Şubesi Başkanı Ferhat Berber, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Enstitüsünden Doç. Dr. Yahya Kemal Taştan, Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu ve Türk Ocakları temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehteri mini bir konser verdi. Programın açılış konuşmasını Türk Ocakları Şehzadeler İlçe Başkanı Ferhat Berber yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Orhan Haşim Elmalı'nın yaptığı 3 Mayıs 1944 konulu konuşmanın ardından Ege Üniversitesi Türk Ocakları Araştırma Enstitüsü hocalarından Yahya Kemal Taştan ‘Türk Milliyetçiliği' isimli konuşmasını gerçekleştirdi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Plaket takdimlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı.