Türkiye-ABD ticaret hacminin geliştirilmesi için çalışacaklar

Dünyanın dört bir yanından birçok yabancı heyeti Manisa'da ağırlayan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Virginia Kalkınma Ajansı heyetini ağırladı. Görüşmede iki ülke arasındaki 30 milyar dolarlık ticaret hacminin yetersiz olduğu ve bunun en az 100 milyar dolar seviyelerine çıkarılması gerektiği vurgulandı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda ABD Virginia Ekonomi ve Kalkınma Ajansı Avrupa Direktörü Antje Abshof, Ekonomi Geliştirme Direktörü Corrie Bobe, Chesterfield Vilayeti Proje Müdürü Matt Mclaren'in katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda ABD-Türkiye ticari ilişkileri, ABD'de yatırım yapmayı düşünen Türk firmaları için ABD Ticaret Bakanlığı'nın destekleri ve ABD'de Yatırımcı Vizesi alınırken nelerin yapılması gerektiği konular başta olmak üzere ABD ile yapılacak olan ticarette dikkat edilmesi gereken hususlar ve Manisa'dan ABD'ye ürün ihracat edecek firmaların izlemesi gereken yol haritası tüm detaylarıyla görüşüldü.

Türkiye-ABD ticari ilişkilerinin ve yapılabilecek ortak projelerin ele alındığı toplantıya Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa iş dünyasının seçkin temsilcisi Renan Rahim Çapra, TOBB Manisa İli Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın, Zafer Kalkınma Ajansında Manisa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Cansu Uyar, Uzman Mustafa Coşkun, Uzman Buket Kaner Çelikel, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Nermin Yener Dedeoğlu, Proje ve İş Geliştirme Koordinatörü Mehmet Can Çakar katıldı.

Başkan Yılmaz: "İki ülke arasındaki ticaret hacmi yetersiz"

Manisa'nın ekonomisini ve kültürel özelliklerini anlatan tanıtım filminin izlenmesi ile başlayan toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem felaketinin üzüntüsünü derin bir şekilde yaşadıklarının altını çizdi. Yılmaz, “Toplantıya geçmeden önce 6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem vesilesiyle desteklerini sunan tüm ülkelere teşekkürlerimi iletiyorum. Bu vesileyle Amerikan Hükümeti ve şirketlerinin ülkemize sunduğu maddi yardımlar için kendilerine teşekkür ediyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun. Bugün de Manisa'mızda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Virginia Kalkınma Ajansı heyetini ağırlıyoruz. Kendileri ile ikili ticari ilişkileri geliştirmek adına yeni adımlar atıp, yapacağımız projeler hakkında fikir alışverişinde bulunacağız. İki ülke arasında yaklaşık 30 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacminin yeterli olduğu söylenemez. Nitekim yapılan görüşmeler çerçevesinde ticaret hacminin 100 milyar dolara yükselmesi hedeflenmektedir. İşletmelerimizin, iş insanlarımızın hep birlikte kamu ve özel sektör yatırımlarımızın karşılıklı olarak arttırılması için el birliği ile çalışmamız gerekir. Bu anlamda bugünkü toplantının hedeflenen dış ticaret tutarına ulaşmamız için büyük katkı sağlayacağını inanıyorum” dedi.

Başkan Yılmaz, ABD heyetine Manisa'nın ekonomik yapısı ile odanın işlevi ve yaptığı hizmetler hakkında bilgilendirmede bulunurken, Manisa'nın tarımın ve sanayinin başkenti olduğunu, aynı zamanda da Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olduğunu ve buradan yapılabilecek ticari-ekonomik iş birliğinin iki ülkeye büyük fayda sağlayabileceğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi gereğine dikkat çekti.

"Ticaret hacmini yükseltmeyi hedefliyoruz"

Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduklarının altını çizen ABD Virginia Ekonomi ve Kalkınma Ajansı Avrupa Direktörü Antje Abshof ise, “Siz değerli dostlarımızın üzüntüsünü tüm kalbi duygularımız ile paylaşıyoruz. Bu üzücü ve zorlu günlerin ardından iki müttefik ülkenin iş adamlarının daha fazla bir araya gelmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda Manisa iş dünyasından gelecek talepleri değerlendirmek ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da yükseltmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.