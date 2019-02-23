İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye Basketbol 1. Ligi: Akhisar Belediyespor: 70 - Ankara DSİ: 74

Türkiye Basketbol 1.

Ligi'nde Akhisar Belediyspor, 20. haftada konuk ettiği Ankara DSİ'ye 70-74 mağlup oldu.


Karşılaşmaya hızlı başlayan ve ilk periyotta farkı 15 sayıya kadar açan Akhisar Belediyespor ilk periyot sonunda 23-11 önde kapattı. İkinci periyoda ise hızlı başlayan konuk ekip Ankara DSİ, farkı kapatıp 15 sayı fark atınca 15-30 önde kapattı ve soyunma odasına 38-41 üstün gitti. Üçüncü periyotta ev sahibi ekip 20-16 üstünlük sağlasa da son periyotta 12-17 konuk ekip üstün bitirerek karşılaşmayı Ankara DSİ 70-74 kazandı.


Konuk ekip bu galibiyetin ardından 20. haftada 6 galibiyetle 26 puan toplarken, ev sahibi ekip 11 galibiyetle 31 puanda kaldı. Akhisar Belediyespor'da en skorer oyuncu 18 yayı ile Cizauskas 3 ribound ve 2 asistle oynarken, konuk ekipten en skorer 21 sayı, 6 ribound ile Gökhan oynadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.