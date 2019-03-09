Türkiye Basketbol 1. Ligi: Akhisar Belediyespor: 70 - Sigortam.net Bakırköy: 75

Lig'inde mücadele veren Akhisar Belediyespor 22. haftada konuk ettiği Bakıköy Basketbol takımına 70-75 yenildi.

Karşılaşmaya kötü başlayan ev sahibi ekip Akhisar Belediyespor ilk periyodu 10 sayı geride 14-24 kapatırken ikinci periyot 10-11 sona erdi ve ilk devre 24-35 kapandı. Üçüncü periyoda iyi başlayan ev sahibi ekip 24-22 ve yine don periyot 22-18 önde kapatsa da karşılaşmadan 70-75 mağlup ayrıldı.

Bu skorun ardından Akhisar Belediyespor 34 puanda kalırken Sigortam.net Bakırköy ise puanını 35'e çıkararak puan tablosunda 9.oldu. Karşılaşmada Akhisar Belediyespor Curtis Kelly 17 sayı ile en skorer oyuncu olurken 10 ribound kazandı. Sigortam.net Bakırköy Basketbol takımında ise Jerome Frink 18 sayı ile en skorer oyuncu olurken 5 ribound ve 2 asist yaptı.