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Türkiye Basketbol Ligi: Akhisar Belediyespor: 84 - Socar Petkim Spor: 77

Türkiye Basketbol Ligi 10.

haftasında Akhisar Belediyespor, konuk ettiği Socar Petkim Spor'u 84-77 yenerek galibiyet sayısını 6'ya çıkardı.


Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan ev sahibi ekip yeşil-siyahlılar, ilk periyodu 22-17 önde kapattı. İkinci periyotta üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, devreyi 48-38 önde kapattı. İkinci devreye de iyi bir başlangıç yapan Akhisar Belediyespor, 17-13 üstünlük sağlarken, son periyotta konuk ekip Socar Petkim Spor 26-19 üstünlük sağlasa da ev sahibi ekip maçı 84-77 kazanarak ligde 6. galibiyetini aldı.


Akhisar Belediyespor'da Tufan Önen 20 sayı 5 ribaunt ile en iyi skorer olurken, Socar Petkim'de ise Ogün Sevinç 14 sayı 3 ribaunt kaydedebildi. Bu skorun ardından Akhisar Belediyespor 16 puan ile 4'üncü sırada kendine yer bulurken, konuk ekip Socar Petkim Spor ise 14 puan ile 9'uncu sırada yer aldı.

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