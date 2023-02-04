Türkiye Basketbol Süper Ligi: Manisa Büyükşehir Belediyespor: 82 - Tofaş: 76

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 18.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde karşılaştığı Tofaş'ı 82-76 mağlup etti.
Salon: Muradiye
Hakemler: Can Mavisu, Alper Özgök, İsmail Binbir
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Tarrant 19, Cruz 12, Williams 4, Anosike 10, Mustafa 10, Roberson 23, Selim 1, Tolga, Erdi 3, Ata
Başantrenör: Hakan Demir
Tofaş: Milaknis 13, Gray 18, Berk 4, Toure 14, Tolga 3, Ennis 11, Berke 6, Thompson 7, Batın, Ege
Başantrenör: Orhun Ene
1. Periyot: 18-13 (Manisa BBSK lehine)
Devre: 37-32 (Manisa BBSK lehine)
3. Periyot: 58-63 (TOFAŞ lehine)