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Türkiye Basketbol Süper Ligi: Manisa Büyükşehir Belediyespor: 82 - Tofaş: 76

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 18.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde karşılaştığı Tofaş'ı 82-76 mağlup etti.



Salon: Muradiye


Hakemler: Can Mavisu, Alper Özgök, İsmail Binbir


Manisa Büyükşehir Belediyespor: Tarrant 19, Cruz 12, Williams 4, Anosike 10, Mustafa 10, Roberson 23, Selim 1, Tolga, Erdi 3, Ata


Başantrenör: Hakan Demir


Tofaş: Milaknis 13, Gray 18, Berk 4, Toure 14, Tolga 3, Ennis 11, Berke 6, Thompson 7, Batın, Ege


Başantrenör: Orhun Ene


1. Periyot: 18-13 (Manisa BBSK lehine)


Devre: 37-32 (Manisa BBSK lehine)


3. Periyot: 58-63 (TOFAŞ lehine)

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