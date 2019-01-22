Türkiye Ekonomi Şurası'nda Manisa'nın sorunları anlatıldı

Türkiye Ekonomi Şura'sının oldukça verimli geçtiğini belirten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Bu toplantıda bu sorunlarımızı birinci ağızdan iletmek şansını bulduk. Cumhurbaşkanımız her zamanki duyarlılığı ile sorunlarımızı dinledi ve ilgili Bakanlara çözümleri konusunda talimatlarını verdi” dedi.

TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa TSO Meclis Başkanı Ümit Türek, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa TSO Genel Sekreteri Filiz Kavaklı, TOBB Manisa İl Oda ve Borsalar Akademik Danışmanları Prof. Dr. Hüseyin Aktaş ve Prof. Dr. Mahmut Karğın'ın da yer aldığı şurada, iş dünyasının temsilcileri, sorun ve çözüm önerilerini birinci ağızdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar ile paylaşma imkanı buldu. TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonunda gerçekleştirilen şurayı değerlendiren Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili Bakanlara sorunlarımızı anlatma fırsatını bulduk. Cumhurbaşkanımızın iş dünyasının yanında olduğunu hissetmek bizler için büyük bir moral kaynağı oluyor. Aynı zamanda hükümetimizin iş dünyasına sağladıkları destekler çalışma gücümüze güç katıyor. Yine de iş dünyası olarak yaşamış olduğumuz sorunları olduğu da bir gerçek. Bu toplantıda bu sorunlarımızı birinci ağızdan iletmek şansını bulduk. Cumhurbaşkanımız her zamanki duyarlılığı ile sorunlarımızı dinledi ve ilgili Bakanlara çözümleri konusunda talimatlarını verdi. Türkiye güçlü bir ülke. Bizler iş dünyasının temsilcileri olarak birlik ve beraberlik içerisinde, hükümetimizin de destekleri ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.