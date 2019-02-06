Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama çalışanları bir araya geldi

Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlamanın Manisa çalışanları '2018 yılı değerlendirme ve 2019 yılı hedef belirleme' toplantısında bir araya geldi.

Manisa merkez büro toplantı salonunda Türkiye Gazetesi Manisa Bölge Müdürü Muammer Akman'ın önderliğinde gerçekleştirilen toplantıya Manisa merkez ve ilçelerinde görev yapan büro müdürleri, dağıtım ve pazarlama personeli katıldı. 2018 yılının değerlendirilip, 2019'un hedeflerinin masaya yatırıldığı toplantıda bir açıklama yapan Muammer Akman, 2018 yılının başarılı bir şekilde geçtiğini belirterek hedeflerinin 2019 yılında başarılarını daha üst sıralara taşıyarak bölgeler arasında ilk sıraya girmek olduğunu dile getirdi. Akman, "Biz her zaman vatandaşımızın yanında ve birlikteyiz. Biz sabahın erken saatlerinde sokakların neşesiyiz çünkü Türkiye Gazetesini evlerimize ve okuyucularımıza erken saatle ulaştırıyoruz. Çok şükür yaptığımız işi severek yapıyoruz. Rabbim bu mutluluğumuzu, birlikteliğimizi daim eylesin. Bu birlikteliğimiz olduğu sürece bizlerin çalışma azmi daha da başarılı olacaktır." dedi.

Personelin görüş ve önerilerinin de konuşulduğu toplantının ardından 2018 yılında başarılı olanlar ödüllendirilirken toplantı toplu yemeğin ardından sona erdi.